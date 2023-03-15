Jorge Jesus'la ipler koptu! Kurt hoca ayrılıyor mu

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Teknik Direktör Jorge Jesus'la ilgili gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Ligin ilk yarısında sarı-lacivertli takım fırtına gibi eserken iddialı açıklamalarla şampiyonluktan başka bir şey konuşmayan Jorge Jesus'un enerjisi düşük hali dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak Brezilya basınına verdiği demeçte Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyallerini veren Portekizli çalıştırıcı sezon sonunu beklemeye başladı.

İpler ara transferde koptu

Giresunspor mağlubiyetinin ardından soyunma odasına inen Başkan Ali Koç'un üzüntüsünü dile getirmesiyle başlayan yönetim ve Jorge Jesus arasındaki gerginliğin tırmanışa geçtiği dönem ise ara transfer sürecinde yaşandı.

Ara transfer tahtasının açılmasıyla yönetimden 5 farklı bölgeye transfer isteyen Jesus'un istekleri yönetim tarafından geri çevrilince Portekizli hoca ipleri kopardı.