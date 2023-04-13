Jorge Jesus'la anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Teknik Direktör Jorge Jesus konusunda yeni bir gelişme yaşandı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile yaptığı son görüşmede yeni sözleşme için Portekizli teknik adamla el sıkıştı.

Jorge Jesus ile 1+1 yıllığına el sıkışıldı

Habere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1+1 yıllık mukaveleyi nisan ayı içinde imzalayacak. Portekizli hoca bir süredir sözleşmesinin mayıs ayında tamamlanacağını dile getirerek ayrılık imalarında bulunuyordu.



Flamengo ve Brezilya ile anılıyor

Jorge Jesus'un adı başta Flamengo olmak üzere Brezilya Milli Takımı'yla da anılıyor.



Fenerbahçe'nin başında 28 galibiyet

Fenerbahçe'nin başında toplam 41 maça çıkan Jorge Jesus; 28 galibiyet, 6 yenilgi ve 7 beraberlik aldı. 68 yaşındaki teknik adamın maç başına puan ortalaması 2.22 oldu.