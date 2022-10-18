Jorge Jesus: Rahat bir galibiyet olmadı

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, “3-0’lık skora baktığınız zaman rahat bir galibiyet gibi görünüyor fakat bizim için rahat bir galibiyet olmadı. Maçın ilk yarım saati olduça dengeliydi. Rakibimiz bizi kendi yarı sahamıza hapsetti. Ama defansif organizasyonumuz kuvvetli olduğundan dolayı ilk yarıda 2-0’lık skoru yakaladık” şeklinde konuştu.

Jesus, “Bazen yedek kulübesinde sinirli gözüküyorum. Oyuncularım pozisyonel bir hata yaptıysa sinirlenebiliyorum. Belirttiğim gibi taktiksel olarak hep iyi olmalarını istiyorum. Onlar da benim ne istediğimi anladıkça daha iyiye gidiyorlar. Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel anlamda geliştirebilmek hem de kolektif olarak geliştirebilmek” ifadelerini kullandı.