Jorge Jesus onu çok istemişti! Ada'dan haber geldi

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldızı Lucas Moura'yı gündemine almıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu için teklifini yaptı.

Tottenham'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moura'ya 3 yıllık sözleşme önerildi.

Yıldız isimden kötü haber geldi

Kanarya'nın resmi girişimlerde bulunduğu yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

Football London'ın haberine göre; Lucas Moura'nın ara transfer döneminde Tottenham'dan ayrılacağına dair bir işaret yok. Moura'nın olası ayrılığı Tottenham için finansal olarak hiçbir şey ifade etmiyor.

Oyuncuyu kaybetmek istemiyorlar

Söz konusu haberde; Antonio Conte'nin hücum opsiyonlarında uygun kadro derinliğine sahip olduğu ve Moura'yı kaybetmek istemeyeceği belirtildi.

Bu sezon 8 maç oynadı

Lucas Moura bu sezon İngiltere Premier Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi. Her iki kanatta da görev yapabilen Moura, forvet arkasında da oynayabiliyor. Moura'nın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Brezilyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 35 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 4 gol kaydetti.