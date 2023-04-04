Jorge Jesus dönemi sona mı eriyor?

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz maçlardan biri olarak görülen Beşiktaş derbisinde büyük bir hüsran yaşadı.

Sarı-lacivertliler sahasında 4-2 mağlup olurken teknik direktörleri Jorge Jesus da Süper Lig'de derbi kazanamama şanssızlığını bozamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi ile Teknik Direktör Jorge Jesus, sözleşme feshi için görüşme gerçekleştirdi.

Haberde yer alan bilgiye göre Jorge Jesus'un sözleşmesi kısa süre içerisinde ya da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından feshedilebilir.