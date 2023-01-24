Jorge Jesus: "Çok fazla pozisyon ürettik."

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, karşılaşmanın tam da düşündüğü gibi zor geçtiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün kazanmak önemliydi. Rakipler bizden önce oynamış, kazanmıştı. Dolayısıyla bizim için önemliydi kazanmak. İlk yarı çok kaliteli bir oyun sergiledik. Hatta deplasmanda en iyi ilk 45 dakikaydı diyebilirim. Çok fazla pozisyon ürettik, rakibimizin pozisyon üretmesine izin vermedik, çok az top verdik. Yaklaşık 50 dakika iyi oynayan taraf bizdik fakat oyun anlamındaki farkı gole yansıtamadık. Ama ikinci yarı iyi geçmedi bizim için. Rakip kontralarla problemler yarattı ama maçı kazanmasını bildik. Çünkü bu takımın ruhu var, son saniyeye kadar savaşıyor. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Arda neden oynamıyor?"

"Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?" sorusuna karşılık Jesus, "Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim. Ki zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süratinden yararlanmak istedik." ifadelerini kullandı.

"Bu ligde kolay maç yok"

Fenerbahçe'nin özellikle Giresunspor maçından sonra performans düşüşü yaşadığı belirtilerek, nedeni sorulan Portekizli teknik direktör, "Aradan sonra oynadığımız karşılaşmalarda performans olarak sadece Galatasaray ile olan maçta kötüydük, onun dışındaki mücadelelerde kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Maç başı iki gol attık. Bu ligde kolay maç yok. Rakipler daha iyi tanıyor bizi. Özellikle ilk 45 dakikalık performansımız deplasmanda en iyi performans diyebilirim, önemli göstergeler bunlar. Rakiplerimiz de zorlanabiliyor. Ama önemsemiyoruz, kendi işimize bakmamız gerekiyor. Bu ligde kolay maç yok." diyerek sözlerini noktaladı.