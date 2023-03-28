Jorge Jesus Brezilyalı genç yıldızı çok istiyor!

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvamış durumda. Sarı-lacivertlilerin hedefinde bu kez 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu var.

Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Marlon Gomes için Vasco de Gama'ya 5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un da Brezilyalı futbolcuyu çok beğendiği ve transfere son derece olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Farklı bölgelerde oynayabiliyor

Portekizli teknik adamın çok beğendiği genç yıldız için "Brezilya milli takımının gelecekteki kaptanı olacak" ifadesini kullandığı da ortaya çıktı. Aralık 2003 doğumlu olan Marlon Gomes, 10 numara dışında merkez orta saha ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

19 yaşında olan Marlon Gomes, 12 kez Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi. Vasco de Gama kulübüyle 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marlon'un Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve şu ana kadar kendisine yapılan en ciddi teklifin de Fenerbahçe'den geldiği ifade ediliyor.

19 yaşındaki orta sahanın aynı zamanda yakın gelecekte Brezilya Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulabileceği ve bunun bir sürpriz olmayacağı da Brezilya basını tarafından ifade ediliyor.