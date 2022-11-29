Jorge Jesus anlamlı hareketi paylaştı!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekibe oynattığı başarılı futbolun yanında disiplinli yapısı ile dikkatleri çekiyor. Jesus'un tesiste uyguladığı disiplin cezalarından toplanan paraların yardım amaçlı kullanıldığı öğrenildi.

Cezalardan toplanan paralar yardım olarak kullanılıyor

Disiplinli yapısı ile tanınan Jorge Jesus öğrencilerine de kurallar koydu. Disiplin cezalarından toplanan paraların ise nasıl kullanıldığı Portekizli çalıştırıcının paylaşımı sonrası ortaya çıktı.

Jorge Jesus'un tesiste uyguladığı disiplin cezalarından toplanan paraların doğuda ihtiyacı olan okullara yardım olarak gittiği öğrenildi.

Jesus'tan paylaşım

Takımın yardım ettiği 5 köy okulundan fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan Jorge Jesus, "Bizim sadece büyük oyuncularımız değil, başkalarına değer veren büyük yürekli oyuncularımız da var." ifadelerini kullandı.