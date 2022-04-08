Jokic NBA tarihine geçti

Denver Nuggets, Perşembe gecesi oynanan maçta güçlü rakibi Memphis Grizzlies’i 122-109 yenmeyi başardı.

Nuggets, bu galibiyet ile Batı Konferansında altıncılığı garantiledi ve play offlara direkt katılacak son takım oldu. Ancak, Denverlı basketbolseverler takımlarının bu galibiyetinden daha çok yıldız oyuncusu Nikola Jokic’in rekoruna odaklanmıştı.Jokic, maçı 35 sayı 16 ribaund ile double double yaparak tamamladı.

MVP yarışında ilk sırada

Nikola Jokic bu istatistiklerle NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaund, 500 asisit barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı.

Sırp oyuncu, aynı zamanda normal sezonun MVP (en değerli oyuncu) yarışında da birinci sırada bulunuyor. Ligin bitimine iki maç kala Jokic’in MVP ödülünü kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jokiç, geçtiğimiz yıl da NBA'de normal sezonun MVP'si seçilmişti. Nikola Jokiç, Milwaukee Buckslı Giannis Antetokoumnpo'dan sonra art arda MVP seçilen ikinci yabancı oyuncu olacak.

Jokiç bu sezon 27,1 sayı 13,8 ribaund ve 7,9 asist ortalaması ile oynuyor.