Joker adam: Barış Alper Yılmaz!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Galatasaray'ın hırslı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, son dönemde gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarların takdirini kazandı.

Okan Buruk'un Galatasaray'a gelmesiyle sıkça forma şansı bulan Yılmaz, kendi mevkisinin dışında özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Ankaragücü deplasmanı gibi bazı kritik maçlarda forvette de şans bulmuştu.

Bu maçlarda forvette gösterdiği performansla geçer not alan Barış Alper Yılmaz, Milli Takım'da da bu mevkide oynamış ve Hırvatistan deplasmanında galibiyeti getiren golü atmıştı.

Ligde oynanan son Pendikspor maçında Kazımcan'dan bekleneni alamayan Okan Buruk, formsuz Angelino yerine Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte denedi.

Bu mevkideki azmiyle Okan Buruk'un gözüne giren Barış Alper Yılmaz, Rams Park'ta oynanacak Adana Demirspor maçında da sol bekte görev alacak.

Okan Buruk'un Kopenhag maçını öncesi ilk ciddi sınavda Yılmaz'ı sol bekte deneyeceği ve Kopenhag maçındaki son kararını buna göre şekilledireceği öğrenildi.

Bir yandan transfer çalışmalarına da hız veren Galatasaray'ın yerli statüsü nedeniyle Glasgow Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'a teklif götüreceği gelen bilgiler arasında.