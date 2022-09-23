Johnny Depp için yeni sevgili iddiası!
Eski karısı Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrılan Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in yeni bir aşk yaşadığı iddia edildi. Depp’in dava sürecinde kendisine destek olan avukat Joelle Rich ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
ABD'li aktör Johnny Depp, Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazandıktan sonra yeni film projeleri ve marka anlaşmalarıyla kariyerine hızlı bir dönüş yapmıştı.
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Page Six’in kaynaklarına göre, Depp özel hayatında da yeni bir sayfa açtı.
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İddialara göre, 59 yaşındaki oyuncu Depp, İngiliz avukat Joelle Rich ile birlikte.
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Rich, altı hafta süren iftira davasında Depp’in yasal temsilcilerinden biri değildi. Ancak kendisi oyuncuyu The Sun gazetesine karşı açtığı davada temsil etmiş ve dava sürecinde destek amaçlı en az iki kere mahkemeye gelmişti.
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