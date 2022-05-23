Johnny Depp-Amber Heard davasında 'Türkiye' detayı
Kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard ile olaylı mahkeme süreci devam eden aktör Johnny Depp'in, 2007 yılında Türkiye'den satın aldığı bir yatla ilgili detaylar ortaya çıktı
Johnny Depp (58) ve Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. İkilinin ABD'nin Virginia eyaletinde görülen 50 milyon dolarlık 'iftira' davası devam ediyor.
Özel hayatlarına dair tüm ayrıntıların gözler önüne serildiği davada Depp'in 2007 yılında Türkiye'den satın aldığı lüks yatın detayları ortaya çıktı.
Business Insider'ın haberine göre; görkemli yat, art deco tarzı iç mekanı ve "korsan gemisi" tasarımıyla tanınıyor. Ünlü aktörün, yatı satın alma bedeli ise açıklanmadı.
47,6 metre olan yatın ismini "Vajoliroja" koyan Johnny Depp, o yıllardaki partneri Vanessa Paradis ve kızları Lily-Rose ile birkaç kez yatta eğlenirken görülmüştü. İkili, 2012 yılında ayrılmıştı. Lüks yatta 10 misafir odası, 9 mürettebat odası, ev sineması, helikopter pisti, yüzme havuzu ve jakuzi bulunuyor.
KULLANMADIĞI ZAMANLARDA KİRALAMIŞ
2013 yılında ünlü aktörün, yatı kullanmadığı zamanlarda kiralamaya başladığı biliniyor. Aktörün kiracılardan yoğun sezonlarda haftada 130 bin dolar ve düşük sezonlarda 110 bin dolar ücret aldığı bildiriliyor.
YAT ALEYHİNDE KULLANILDI
Johnny Depp, 2015 yılında aktris Amber Heard ile evlendiğinde de yatın adını "Amphitrite" olarak değiştirmişti. Düğünden 15 ay sonra Heard, ünlü oyuncuya boşanma davası açmıştı.
Yat, Amber Heard'ın Depp aleyhindeki ifadesinde rol oynadı. Aktris, Depp'in onu yatın kabinlerinden birinde duvara çarptığını iddia etti. Heard, Depp'in sarhoş olduğunu ve tekneyi satmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.
Depp, yatı 2015 yılında 27 milyon dolara yazar J.K. Rowling'e satmıştı. Yat, sonra da ABD'li bir iş insanına satıldı ve şimdiki adı "Arriva" olarak biliniyor.