Johnny Depp-Amber Heard davasında 'Türkiye' detayı

YAT ALEYHİNDE KULLANILDI

Johnny Depp, 2015 yılında aktris Amber Heard ile evlendiğinde de yatın adını "Amphitrite" olarak değiştirmişti. Düğünden 15 ay sonra Heard, ünlü oyuncuya boşanma davası açmıştı.

Yat, Amber Heard'ın Depp aleyhindeki ifadesinde rol oynadı. Aktris, Depp'in onu yatın kabinlerinden birinde duvara çarptığını iddia etti. Heard, Depp'in sarhoş olduğunu ve tekneyi satmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.

Depp, yatı 2015 yılında 27 milyon dolara yazar J.K. Rowling'e satmıştı. Yat, sonra da ABD'li bir iş insanına satıldı ve şimdiki adı "Arriva" olarak biliniyor.