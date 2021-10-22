Joe Biden'ın canlı yayında yaptığı tuhaf hareketler dikkat çekti

Biden'ın canlı yayında yaptığı tuhaf hareketler

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.

TUHAF EL HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, canlı yayın sırasında yaptığı hareketlerle dikkat çekti.

Spiker Cooper'ın sorduğu "Artan benzin ve market fiyatlarına nasıl çözüm bulacaksınız" sorusu karşısında yaptığı tuhaf el hareketleri izleyecilerin gözünden kaçmadı.

Biden'ın görüntüsü, kısa bir sürede sayısız kullanıcı tarafından tüm sosyal medya platformlarından paylaşıldı.