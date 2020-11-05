Joe Biden Yaptığı gafla dünyaya rezil oldu

Dünyanın kilitlendiği Amerika Birleşik Devletler Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat Başkan adayı Joe Biden, seçim gününün son durağında Philadelphia'ya gitti. Burada bir gafa imza atan Biden, torunu Finnegan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı.

Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan haberde. Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı, ABD'den Türkiye'ye kadar birçok coğrafya ve ülkeden takip ediliyor. Taraflar, ABD Başkanlık Seçimi sonuçları hakkında açıklama yaparken kendilerinin seçimi üstün götürdüğünü belirtiyor. ABD'nin son dönemdeki en önemli seçimi olarak gösterilen yarışta, başkan adaylarının her hareketi de yakından takip ediliyor.

BIDEN'IN İMZA ATTIĞI GAF DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Milliyet'in haberine göre demokrat başkan adayı Joe Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son büyük bir gafa imza attı. Kendisini takip eden kameraların önünde saniye saniye kaydedilen o anlar, dünya medyası tarafından da haberleştirildi.

77 yaşındaki Joe Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi. Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı. "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.

Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını düzeltmeye çalıştı. Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.

TRUMP RAKİBİYLE DALGA GEÇTİ

Donald Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'nin adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu." demişti.

Trump, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulunmuştu.