Joe Biden Meksika sınırında

Amerika Başkanı Joe Biden, göreve geldikten iki yıl sonra ilk kez sınır güvenliğini ve güneyden gelen göçmenlerin sorununu incelemek için El Paso'da temaslarda bulunacak.

El Paso Göçmen Hizmetleri Merkezini ziyaret edecek olan Biden, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği yetkilileriyle ve yerel yöneticilerle görüşecek. Biden, ziyareti kapsamında ayrıca ABD'ye gelen göçmenleri destekleyen sivil toplum kuruluşları ve dini gruplarla da bir araya gelecek.

Biden, El Paso'daki gelişmeleri değerlendirdikten sonra göçmenlerin yerel ekonomiye etkileriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere bölgedeki iş insanlarıyla da görüşecek.

Biden'a eşlik eden kalabalık heyette, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Kongre'de El Paso'yu temsil eden Demokrat milletvekili Veronica Escobar ve El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser'ın yanı sıra çok sayıda Beyaz Saray danışmanı bulunuyor.

Sınır kasabasında birkaç saat geçirecek olan Biden, buradan 9-10 Ocak'ta düzenlenecek Kuzey Amerika Liderler Zirvesine katılmak için Meksika'nın başkenti Mexico City'e hareket edecek.

Biden'ın yeni sınır planı eleştiriliyor

El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser, aralık ayında sınırdan gelen göçmen akını nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Başkan Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, sınır güvenliğine ilişkin verdikleri taahhütlere rağmen ABD'nin güney sınırını ziyaret etmedikleri için eleştiriliyordu.

Biden, göçmenlere yasal yollarla ABD'ye gelmeleri çağrısında bulunarak, hukuk dışı yollarla gelmeye çalışanların hızlı bir şekilde sınır dışı edileceğini aktarmıştı.

Göçmenlerin iltica başvurularını kolaylaştırmak için "CBP One" adlı bir uygulamanın geliştirildiğini söyleyen Biden, ayrıca kabul şartlarında ABD'den sponsor desteği şartı, özgeçmiş tahkiki gibi uygulamaların yürürlüğe konulacağını duyurmuştu.

Ancak Başkan Biden'ın söz konusu yeni sınır planı etkin bir çözüm olamayacağı gerekçesiyle göçmen haklarını savunanlardan tepki toplamaya devam ediyor.

Diğer taraftan, Venezuela ile diplomatik ilişkileri bulunmayan ABD'nin Küba ve Nikaragua ile de ilişkileri gergin seyrediyor. Bu ülkelerden sadece Meksika geri gönderilen göçmenleri kabul edeceğini duyurdu.

Amerika'da göçmen krizi artıyor

Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeni seçilen Kevin McCarthy, kasım ayında İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ı sınırdaki durumu idare edememekle suçlayarak istifa çağrısında bulunmuş, gerekirse azil soruşturması açacaklarını ifade etmişti. Mayorkas, bugün katıldığı bir televizyon programında ise "Daha yapacak çok işim var." diyerek görevine devam edeceğini duyurdu.

Kongre'de El Paso'yu temsil eden Demokrat milletvekili Escobar da CBS News televizyonuna verdiği demeçte, bölgede "tarihi bir mülteci krizinin" yaşandığını belirterek, altyapılarının bu göçmen kriziyle başa çıkmak için oldukça eski ve yetersiz olduğunu kaydetmişti.

Biden'ın yeni güvenlik planının finansmanı ve ülkenin göçmenlik sistemiyle ilgili yeni bir yasa tasarısı için Kongre'ye çağrıda bulunması bekleniyor.