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Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski asker yakalandı.

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan ve kıyıya getirilen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.

İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

Zanlıların deniz yoluyla yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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