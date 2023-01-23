Jesus'un puan kaybına tahammülü yok!

Süper Lig’de 20. haftanın kapanış gününde Ümraniyespor’la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’yi zor bir 90 dakika bekliyor. Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Galatasaray’ın Antalyaspor’u mağlup etmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin hata lüksü kalmadı.

Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcuları, Ümraniyespor karşısında mutlaka kazanmak zorunda. Bir beraberlik bile zirveyle 6 puanlık farka neden olacak. Şampiyonluk yarışında avantajı Galatasaray’a kaptıran sarı-lacivertliler, hem puan farkı hem de psikolojik açıdan geride kaldı. Bununla beraber 3. sıradan gelen Başakşehir’in de bu haftayı 3 puanla kapaması ve Fenerbahçe ile farkı 1’e indirmesi de gözlerden kaçmıyor.

En yakın deplasman Ümraniyespor

Bu sezon İstanbul içi deplasmanlarda maç kaybetmeyen Fenerbahçe en yakın yolculuğunu yapacak.

Samandıra Can Bartu Tesisleri ile Ümraniye Şehir Stadı arası sadece 22.5 kilometre mesafede. Takım otobüsüyle beraber 25-30 dakika arası bir seyahat süresi bulunuyor