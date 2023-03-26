Jesus'un Ali Koç'tan istediği yıldız belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı. Portekiz basını, sarı-lacivertli takımın ilgilendiği ismi duyurdu.

A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Famalicao forması giyen Zaydou Youssouf'u istiyor.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki orta sahayı Benfica, Porto ve Sporting'in de yakından takip ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin aynı oyuncuyu 3 yıl önce de istediği ancak Youssouf'un o dönemki sakatlığı nedeniyle transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

Genç futbolcunun hedefinin Fransa Milli Takımı'na seçilmek olduğu vurgulanırken bu nedenle transfer tercihinin Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir kulüp olacağı kaydedildi.

Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan Youssouf, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.