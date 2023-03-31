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Jesus yönetimden yıldız oyuncunun alınmasını istedi

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Olivier Giroud'yu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu şekillendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı lacivertlilerin, 1.92 boyundaki santrfor için ciddi adımlar atmaya karar verdiği iddia edildi. Giroud'nun, İtalyan devi Milan ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

Bu durumu fırsat bilen sarı lacivertli kurmayların, kısa süre içinde transfere nokta koyması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetle 1+1 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Milan'ın, yaşına rağmen büyük katkısı sebebiyle Giroud'yu kadrosunda tutumak istediği ancak Fransız futbolcunun yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.

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