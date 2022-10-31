Jesus Emre Mor'dan çok memnun!

Danimarka'nın Nordsjælland takımında yıldızını parlatan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor; Celta vigo, Olympiakos ve Galatasaray'da bekleneni veremedi. Çok erken yaşlarda yıldızı parlayan Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu. Emre Mor, kırmızı-siyahlılarda gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 15 maça çıkan Emre Mor 3 gol ve 1 asistlik performansla Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Bonservisine toplam 25 milyon euro ödendi

Emre Mor, 2015 yılında Danimarka Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland'da parladı. Çok erken yaşta Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a davet edilen ve EURO 2016'da A Milli Takım kadrosunda bulunan Emre Mor, turnuva öncesi büyük beklentilerle 9 milyon 750 bin Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Borussia Dortmund'da bekleneni veremeyen Emre Mor genç yaşının ve potansiyelinin yüksek olması sebebiyle Celta Vigo'ya transfer oldu. Celta Vigo, Emre Mor için Borussia Dortmund'a 13 milyon Euro transfer bedeli ödemişti.

Celta Vigo'da da forma şansı bulamayan Emre Mor sırasıyla Galatasaray ve Olympiakos'a kiralandı. Her iki takımda da başarılı olamayan ve kariyerinde adeta dibi bulan Emre Mor, Fatih Karagümrük'e önce kiralandı ardından bonservisiyle transfer oldu.

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile çıkış yakalayan Emre Mor, bu sezon başında 2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Emre Mor, Jorge Jesus'un en önemli kozları arasında yer alıyor.