Jesse Sekidika'nın yeni takımı belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor'da iç transferde gelişme yaşandı. İstanbul temsilcisinde Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdikten sonra Galatasaray 'dan bedelsiz transfer edilen Nijeryalı futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Sekidika istikrar sağlayamadı

2018'de Sırbistan takımı Napredak'tan 60 bin Euro bedelle Eskişehirspor'a transfer olan Jesse; Kırmızı Şimşekler'de sergilediği performansla 2019-2020 sezonun devre arasında Galatasaray'a geldi.

Yeni takımı Bodrumspor

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Eyüpspor'a transfer olan ancak takıma bir türlü adapte olamayan Jesse Sekidika, 1. Lig ekibi Bodrumspor ile anlaşma sağladı.