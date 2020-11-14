Jeffrey: Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısını gizledik

Seçimleri kazanan Joe Biden’a, Donald Trump yönetiminin Ortadoğu politikasını takip etmesini tavsiye eden Jeffrey, “Washington’da hiç kimse Kürtlere Türkiye’ye karşı askeri garanti vermedi” dedi.

ABD’de savunma analizleri yapan ‘Defense One’ adlı siteye konuşan Jeffrey, başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’a, Donald Trump yönetiminin Suriye politikasını ‘takip etme’ tavsiyesinde bulundu. Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının gizlendiğini söyleyen Jeffrey, ekibinin bu konuda üst düzey yetkilileri yanlış yönlendirdiğini aktardı.

‘SAYIYI HİÇBİR ZAMAN TAM OLARAK AÇIKLAMADIK’

Trump’ın 2019 yılında Suriye’den Amerikan askerlerini çekme kararının ‘herkes için sürpriz olduğunu’ anlatan Jeffrey, daha sonra sunulan bazı gerekçelerin ardından Trump’ın 200 civarında ABD askerinin kalmasına ikna olduğunu belirtti. “Suriye’deki gerçek asker sayımızı hiçbir zaman tam olarak açıklamadık” ifadelerini kullanan Jeffrey, bunun ‘operasyonel güvenlik gerekçeleriyle sürekli gizlendiğini’ dile getirdi.

‘ABD, SURİYELİ KÜRTLERE TÜRKİYE’YE KARŞI GARANTİ VERMEDİ’

ABD’nin Suriye Kürtlerini ‘terk ettiği’ söylemlerine karşı çıktığını aktaran Jeffrey, “Washington’da hiç kimse Kürtlere Türkiye’ye karşı askeri garanti vermedi” dedi. Jeffrey, Suriye’de faaliyet gösteren Rus paralı askerlerine, Suriye hükümetine ve IŞİD’e karşı böyle bir garantinin verildiğini söyledi.

‘TRUMP YÖNETİMİNİN ORTA DOĞU POLİTİKALARI SÜRDÜRÜLMELİ’

Seçimleri kazanan Joe Biden ve ekibine Suriye ve Irak konusunda tavsiyede de bulunan Jeffrey, “Yeni gelecek yönetime Trump yönetiminin Orta Doğu politikalarını sürdürmesini tavsiye ederdim” değerlendirmesinde bulundu. Kıdemli diplomat, Trump yönetiminde Ortadoğu’daki kronikleşmiş sorunların çözülemediğini ancak en azından taraflar arasında bir denge siyasetinin kurulabildiğini ve bunun en kötü senaryolardan daha iyi olduğunu savundu.

Daha önce Ankara ve Bağdat’ta da ABD’nin büyükelçisi olarak görev yapan Jeffrey’nin bu ay içerisinde görevinden ayrılacağı açıklanmıştı.