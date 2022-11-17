Jeff Bezos'tan uyarı: Her şeyi almayın!

Amazon.com'un kurucusu, her şeyi satan adam olarak bilinen Jeff Bezos, ''Her şeyi satın almayın!'' uyarısında bulundu.

CNN ile yaptığı bir röportajda tüketicilere, TV ve araba gibi büyük pahalı alımları frenlemeleri gerektiğini söyledi. Bezos tüketicilere, etkisinin uzun süreli olması beklenen ekonomik durgunluğa karşı ''kenara para atmaları'' konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşan tatil sezonu öncesi Bezos'un ticari çıkarlarına aykırı finansal tavsiyeler vermesi sosyal medyada tepki topladı.

Bezos'un tavsiyesi kendi ticari çıkarlarıyla çelişiyor gibi görünse de Amazon'un planı, tüketicilerin kazandıklarından daha fazlasını harcaması değil, Amazon'da daha fazlasını harcamaları yönünde.

ABD Sayım Bürosu'nun verilerine göre e-ticaret, yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık perakende satış pazarının yalnızca %14,5'ini oluşturuyor.

Bezos'un, "harcamalarınızı kısıtlayın" çağrısının altında yatan gerçek ise e-ticaretin, perakende satış sektöründeki durgunluğa rağmen büyümeye devam etmesine dayanıyor.