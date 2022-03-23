Jeff Bezos, Türkiye'ye lojistik üs kuruyor! Amazon'dan resmi açıklama

Amazon, 2022 Sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda bini aşkın çalışan için istihdam yaratmayı planlıyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde bir yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.

Amazon, Tuzla’da kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek.

Dünya genelinde Amazon pazaryeri satılan ürünlerin yarısından fazlası KOBİ’ler tarafından satılmaktadır. Amazon, satış ortaklarının verimlilik ve karlılığını artırmak üzere 250’nin üzerinde yeni hizmet ve uygulamayı 18 milyar doları aşan bir yatırım ile sağladı.

Operasyonel süreçlerde yapılan geliştirmeler, çoğu Amazon Lojistik (FBA) sistemleri üzerinden depolama ve gönderim yapan KOBİ’lere ürünlerini dünya genelinde yüz milyonlarca müşteriye ulaştırma fırsatı sunmanın yanı sıra, markalarını büyütmelerine, satışlarını arttırmalarına ve istihdam yaratmalarına yardımcı oluyor.