Jeff Bezos ölümsüzlüğe yatırım yaptı

Dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos yaşlanmayı durdurarak ölümsüzlüğe kapı aralayan biyoteknoloji çalışmalarına yatırım yaptı. Bezos ve İsrailli girişimci Yuri Milner hücre yenileme çalışmaları yapan biyoteknoloji firmasını finanse etmeye başladılar.

2021 yılının ilk aylarında ABD ve İngiltere merkezli olarak kurulan Altos Labs isimli biyoteknoloji firması, hücre yenileme programı teknolojisi geliştiriyor. Jeff Bezos ve Yuri Milner'ın desteklediği proje için 300 milyon dolar toplandı.

Projeye yaşlanmayı durdurarak ölümsüz bir yaşamı mümkün kılmayı hedefleyen Nobel ödüllü Dr. Shinya Yamanaka danışmanlık veriyor. Şirketin başında ise ABD Ulusal Kanser Enstitüsü eski direktörü Richard Klausner buluyor.

Jeff Bezos, daha önce de yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology’ye yatırım yapmıştı.