Jeff Bezos, Datça'da yediği yemeğe servet ödedi!

Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos, bu yaz da tatil için Türkiye koylarını tercih etti.

500 milyon dolarlık "Koru" adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, nişanlısı ve dostlarıyla Fethiye Göcek koylarında tatiline devam ediyor.

Arkadaşlarını Marmaris'te yemeğe götürdü

Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, yatlarında konuk ettikleri yakın dostlarıyla önceki akşam Datça'da Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

3,5 milyon TL hesap ödedi

Bezos, 100 bin euro (3,5 milyon TL) hesap ödedi.

3,5 milyon TL'lik servet değerindeki hesap, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.