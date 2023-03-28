Japonya'nın uzay aracı Ay yörüngesinde: "Daha çarpıcı manzaralar gelecek!"
Japonya'nın uzay aracı Hakuto-R, Ay yörüngesinde çarpıcı bir manzara yakaladı.
Japonya'nın Ay'a giden uzay aracı Hakuto-R, gök cisminin tozlu yüzeyinin görüntüsünü kaydetti.
Birkaç gün önce Ay yörüngesine başarıyla giren Hakuto-R, Tokyo merkezli özel uzay şirketi "ispace" tarafından tasarlandı.
Firma, Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan ilk özel girişim olmayı hedefliyor.
"Daha çarpıcı manzaralar gelecek!"
Şirketin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ay'ın uzayın derinliklerinde parıldayan kraterli yüzeyinin yakın plan fotoğrafına yer verildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Ay yörüngesinden merhaba! Geçen haftaki başarılı Ay yörüngesine giriş manevrasından sonra Hakuto-R, ana gövdeye monte edilmiş kamerayla Ay'ın bu görüntüsünü yakaladı.Daha çarpıcı manzaralar gelecek!''
Hello from lunar orbit! 🌔— ispace (@ispace_inc) March 27, 2023
After last week's successful lunar orbital insertion maneuver, this image of the Moon was captured by our lander-mounted camera during HAKUTO-R Mission 1.
More stunning views to come!
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