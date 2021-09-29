Japonya'nın şeffaf tuvalet kabinleri çok seviliyor

Dört tarafı camlarla kaplı, dışarıdan baktığınızda içini görebildiğiniz bir tuvaleti kullanır mıydınız? Japonya'nın en işlek caddelerine ve bazı parklara yerleştirilen, opaklaşabilen camdan oluşan şeffaf tuvaletler Japon halkının ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Boş durumdayken içerisinin görülebildiği, kullanım anında ise cam duvarların opaklaşarak buzlandığı umumi tuvaletler, Japon teknolojisinin sınır tanımazlığını gözler önüne seriyor.

Başta, dünyanın en prestijli mimarlık ödülü olan Pritzker'i kazanan Shigeru Ban ve diğer 15 Japon mimar tarafından tasarlanan inovatif tuvaletler, son derece hijyenik ve kullanışlı.

Kapının içeriden kilitlenmesiyle, kabinin saydam cam duvarları opaklaşıyor ve tuvalet adeta kendini sansürlüyor.

Kullanıcının ihtiyacını gidererek kapının kilidini yeniden açmasıyla, eski şeffaf ve saydam halini alan tuvalet bir sonraki kullanıcıya hazır olduğu mesajını veriyor.