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Japonya'nın meşhur jeliboncusu enflasyona yenildi

Japonya'da asırlık şekerlemeci "Sakumaseika Co." enflasyonun etkileri sonucu 114 yıllık faaliyetine son verecek.

Japon Nikkei Asia'nın haberine göre, 1908'de kurulan Tokyo merkezli şekerleme firması "Sakumaseika" piyasadan çekiliyor.

Üretici firma önce Kovid-19 salgınının verdiği ekonomik zarardan, sonraki süreçte ham madde maliyeti artışlarından etkilendi.

Yükselen maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmayan üretici, geçen mali yılın yarısında 151 milyon yen (1,03 milyon dolar) zarar etti.

Nesiller boyu ülke genelinde çok satan "Sakuma's Drops" jelibonlarıyla tanınan Japon firma, Ocak 2023'te hizmetini sonlandıracak.

Şekerleme ustası Sakuma Sojiro'nun 114 yıl önce kurduğu firmanın, İkinci Dünya Savaşı bombardımanlarında dahi faaliyetini sürdürdüğü biliniyor.

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