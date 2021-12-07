Japonya'nın Mengenli Tsubasa'sı Ömer Berke Tokaç
Japonya 3. Ligi ekiplerinden Fukushima United forması giyen Bolu Mengenli, Türk asıllı futbolcu Ömer Berke Tokaç futbol serüvenini anlattı.
Fukushima United futbol takımının Türk asıllı 10 numarası Ömer Berke Tokaç, Japonya'da futbol oynamanın kendisini mesleki açıdan geliştirme şansı verdiğini söyledi.
Bolu Mengen asıllı 21 yaşındaki futbolcu Tokaç, ülkenin kuzeydoğu bölgesi Japonya 3. Ligi (J3) futbol takımlarından Fukushima United'da top koşturuyor. J3 liginin 29. haftasında Yokohama deplasmanında karşılaştıkları YSCC'yi 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası futbol serüvenini anlattı.
Doğduğu Almanya'da 7 yaşında imza attığı Bayer Leverkusen formasını 12 yıl terlettiğini kaydeden Tokaç, sıkı bir altyapı eğitim süreci yaşadığını söyledi.
Tokaç, Japonya'dan bir menajerin kendisini beğenmesinin akabinde bu ülkeden transfer teklifi aldığını ve son kararı eski futbolcu olan babasıyla verdiklerini belirtti. Karar aşamasında "sözleşmenin tatmin etmesi" ve "antrenörün arzusunun" etkili olduğunu kaydeden Tokaç, bu sayede Japonya'da futbol oynama kararını verdiğini dile getirdi.