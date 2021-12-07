Japonya'nın Mengenli Tsubasa'sı Ömer Berke Tokaç

Tokaç, Japonya'dan bir menajerin kendisini beğenmesinin akabinde bu ülkeden transfer teklifi aldığını ve son kararı eski futbolcu olan babasıyla verdiklerini belirtti. Karar aşamasında "sözleşmenin tatmin etmesi" ve "antrenörün arzusunun" etkili olduğunu kaydeden Tokaç, bu sayede Japonya'da futbol oynama kararını verdiğini dile getirdi.