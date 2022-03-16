Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

Başbakan Kişida Fumio, Twitter'dan kıyı eyaletleri için verilen tsunami uyarısına dikkati çekerek halka gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Bölge genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi, Başbakanlıkta acil durum merkezi kuruldu.

Japan Railways East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu kapsamlı demir yolu seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Tokyo Electric Power (TEPCO) işletimindeki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde olası anormal bir durumun henüz araştırıldığı bildirildi.

Kıyı eyaleti İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPCO) işletimindeki Tokai Dai-ni nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı belirtildi.