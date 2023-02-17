Japonya’nın köpük evleri 300 yıl dayanıyor

Japonya'nın güneyindeki Kaga şehrinde bir sağlık tesisi tarafından inşa edilen dayanıklı köpük ev ilgi çekmeye başladı.

Evleri yapmak için her biri iki yetişkinin kaldırabileceği kadar hafif olan (80 kg) onlarca polistiren köpük parçası birbirine yapıştırılıyor.

7 büyüklüğündeki depremlerden hiç zarar görmedi

Aso Farm Land tatil köyünün müdürü Masaya Konishi, hafif malzemelerine rağmen evlerin 2016 yılında Kumamoto vilayetinde meydana gelen ölümcül depremlere dayandığını söyledi.

Şirket 4. Nesil inşaat malzemesi olan polistiren malzemeden üretilen evlerde herhangi bir paslanma ya da çürüme meydana gelmediğini ve bu nedenle evlerin 300 yıla kadar dayanabileceğini aktardı.

Yapımı ortalama 7 gn süren evlerin maliyetinin ise yakkaşık 2 bin dolar (yaklaşık 38 bin lira) olduğu belirtildi.