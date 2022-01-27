Japonya'nın ikonik yiyeceği Umaibo 43 yıl sonra zamlandı
Japonya'nın en popüler atıştırmalığı Umaibo'nun fiyatı 43 yıl sonra ilk kez zamlandı.
Japonya, ülkenin en ikonik atıştırmalığı Umaibo'ya 43 yıl sonra yapılan zammı konuşuyor.
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Enflasyona karşı en dirençli ülkelerden biri olan ve tüketiciyi korumak için azami çaba gösterilen Japonya, küresel enflasyon artışının etkilerinden kaçamadı.
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Farklı aromalarıyla yılda 700 milyondan fazla satılan mısır çubuğu Umaibo'ya, piyasaya sürüldüğü 1979'dan beri ilk kez zam yapıldı.
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Gazete Duvar'ın haberine göre, Tokyo merkezli üretici firma Yaokin, ismi 'lezzetli çubuk' anlamına gelen Umaibo'nun fiyatının 10 yenden 12 yene çıkarılacağını açıkladı.
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