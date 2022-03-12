Japonya'dan, Ukrayna'ya insani yardım için 8,8 milyar yen harcayacak

Maliye Bakanlığı, Japonya'nın BM Mülteciler Yüksek Komiserliği de dahil olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlara yardım sunacağını ve Japon sivil toplum kuruluşlarının Ukrayna'ya yardım faaliyetlerini finanse etmesine yardımcı olacağını söyledi.

Miktar, Başbakan Fumio Kishida'nın geçen ay taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık acil insani yardımın bir parçası.

Japonya'da Cuma günü, üst düzey hükümet sözcüsü, Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, düzenlediği basın toplantısında, yardımın Ukrayna'da savaştan etkilenenler ve komşu ülkelere kaçanlar için yiyecek, su ve barınma ihtiyaçlarına yönelik olduğunusöyledi.