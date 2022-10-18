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Japonya'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Japonya Başbakanlık Ofisi (Kantei) açıklamasına göre Kişida mesajında, Amasra'daki maden kazasında, çok sayıda kişinin ölmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Mesajında Kişida, "Japonya, sizin ülkenizle beraberdir. Hükümetim ve halkım adına, ölenlerin ruhlarına dua ediyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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