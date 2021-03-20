Japonya'dan Olimpiyat kararı: Yurtdışından seyirci kabul edilmeyecek
Japonya, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyeceğini açıkladı.
Japonya, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyeceğini açıkladı.
Japonya'da Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyeceğini açıkladı.
SATILAN BİLETLER İADE EDİLECEK
Tokyo 2020 CEO'su Toshiro Muto, yurtdışındaki seyircilere 600 bin olimpiyat oyunları, 30 bin paralimbik oyunları bileti satıldığını belirtirken bilet alan seyircilere paralarınıniade edileceğinin altını çizdi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, corona virüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenmişti.
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