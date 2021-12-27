Japonya'dan 13 ilginç yılbaşı geleneği

2- Joya no Kane ( 除夜の鐘)

31 Aralık gecesi saatler 12’ye yaklaşırken huzurun ve sakinliğin hükmettiği havanın yaklaşık 1-2 saat boyunca çan sesleriyle uğuldadığını şahit olacaksınız. Bu Budist geleneği Joya no Kane olarak adlandırılır ve Japonya’daki tüm Budist tapınakları için yılın en önemli ritüellerinden biridir. Japonya’nın neresinde olursanız olun hemen hemen tüm yerleşim yerlerinde tapınak ve mabet olduğu için bu çanların kulak çınlatan seslerini duymaktan kaçamayacaksınız.



Çanlar tam 108 kez çalar. Peki bu çanların tam olarak neden 108 kez çaldığını biliyor musunuz? Budizm’de insanların Bonnou olarak tabir edilen öfke, taraftarlık ve kıskançlık gibi toplam 108 farklı dünyevi arzu ve duyguyla lanetlendiğine inanılır. Çanların her bir çalışı sizi benliğinize sıkıntı veren Bonnou’lardan kurtarır.

Kanji Jo [除] ” eskiyi atıp yeniyle devam etmek”, Ya 夜 ‘gece’ ‘ anlamlarına gelmektedir. Yani eski benliğinizi geride bırakmak ve temiz bir zihinle yeni kararlar alarak yeni yıla başlamak için yeni yıl gecesi mükemmel bir gecedir. Çanların 108. çalışını duyduğunuz anda size sıkıntı veren tüm problemlerinizden arınmış olup tazelenmiş bir şekilde yeni yıla başlamaya hazırsınız demektir.