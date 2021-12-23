Japonya'da yemek tattıran televizyon ekranı prototipi geliştirildi

Tanıtım için cihazın başına geçen üniversite öğrencisi Hou Yuki, TV ekranına çikolata tatmak istediğini söyledi.

Siparişin, otomatik bir ses tarafından tekrar edilmesi sonrası tat jetleri, numuneyi plastik bir tabakaya püskürterek düz TV ekranına ulaştırdı.