Japonya'da 'sağlıklı yaşam süresi' rekor kırdı

Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran bakanlık, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden 'sağlıklı yaşam süresi'nin kadınlar için 75.38, erkekler için ise 72.68 yaş olduğunu açıkladı.