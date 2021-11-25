Japonya'da yeni prensese ikinci el taç

Sade yaşamları ve mütevazı kimlikleri ile tanınan Japon imparatorluk ailesi dünya medyasının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda üniversite aşkı ile evlenebilmek için kraliyet ünvanları ve imkanlarından vazgeçen Prenses Mako’dan sonra, gelecek ay 20. yaşına girecek Prenses Aiko için yapılacak törende ikinci el bir taç takılacağı ortaya çıktı.

Teyzesinin ikinci el tacı hediye edilecek

Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan Prenses Aiko'ya gelecek ay, artık kraliyet etkinliklerine ve resmi törenlere katılabileceğini gösteren 20. yaş töreni yapılacak. Bu törende Prenses Aiko’ya Covid 19 krizi nedeniyle yaşanan bütçe yetersizliğinden ötürü teyzesi Sayako Kuroda'nın tacı verilecek .

Yeni prenses dünya sahnesine çıkıyor

Prensesi Aiko , ülkenin imparatorluk ailesinin çalışan bir üyesi olarak önümüzdeki ay dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Japonya’da, 20 yaşına girmesiyle artık resmi görevler üstlenecek olan Aiko'ya, bunu kutlamak için yapılacak törende taç takılması gerekiyor.

Ancak İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu olan 19 yaşındaki Prenses Aiko bu törene, Covid salgını nedeniyle kraliyetin maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle yeni bir taç ve mücevher seti olmadan katılmak zorunda kalacak.

Japonya kamuoyunda çok az tanınıyor

Japonya ve dünya kamuoyunda az tanınan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Aiko daha önce okul döneminde yaşadığı arkadaş zorbalığı ve sağlık sorunlarıyla haber olmuştu.

20 yaşına basacak olan Aiko’ya, artık resmi görevler almaya başlayacağı kutlama töreninde, kuzenleri Mako Komuro, eski Prenses Mako ve Akishino Prensesi Kako'ya reşit olduklarında verilenler gibi yeni bir mücevher koleksiyonu yerine, ikinci el bir taç verilecek.

Tokyo'daki Gakushuin Üniversitesi'nde Japon edebiyatı okuyan ikinci sınıf üniversite öğrencisine, devam eden Covid-19 krizi nedeniyle bütçe yetersizliği nedeniyle teyzesi Sayako Kuroda'nın tacı verilecek .