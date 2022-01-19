Japonya'da marketlerde köpek balığı kalbi satılmaya başlandı
Japonya'da marketlerde ilginç bir ürün daha satılmaya başlandı. Raflarda alıcısını bekleyen taze köpekbalığı kalpleri Japonları bile hayrete düşürüyor.
Japonya'da marketlerde satılan "Köpekbalığı kalbi" görenleri hayrete düşürüyor.
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Farklı beslenme modelleri ile bizden ayrılan Japonların son zamanlardaki favorisi "Köpek balığı kalbi"
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Sıradan mahalle arası marketlerde bile satılmaya başlayan köpke balığı kalbi 100 gram başına 580 yen (yaklaşık 69 Türk lirası) fiyattan satılıyor. Köpek balığı kalbinin 275 gr.'lık bir porsiyonu ise 1.595 yen (yaklaşık 190 Türk lirası)
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Süpermarkette köpekbalığı kalbi aldığınızda çalışanlar tarafından köpekbalığı kalbinin çiğ yenebileceği konusunda bilgilendiriliyorsunuz.
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