Japonya'da marketlerde köpek balığı kalbi satılmaya başlandı

Sıradan mahalle arası marketlerde bile satılmaya başlayan köpke balığı kalbi 100 gram başına 580 yen (yaklaşık 69 Türk lirası) fiyattan satılıyor. Köpek balığı kalbinin 275 gr.'lık bir porsiyonu ise 1.595 yen (yaklaşık 190 Türk lirası)