Japonya'da Koronavirüs vaka sayıları düşüyor

Japonya genelinde koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tokyo'daki vaka sayısı geçen Pazartesi gününe göre 309 düşüşle 302'ye geriledi.

Böylece Tokyo'da görülen koronavirüs vaka sayısı 5 Temmuz'dan bu yana ilk kez 400'ün altına düştü.Tokyo'nun son yedi gündeki vaka ortalaması 771.1 olurken, ülke çapında bugün itibariyle bildirilen toplam vaka sayısı ise 2.224.

Kaynak: Japan Today