Japonya'da köpek çişleri trafik ışığını yıktı

Geçtiğimiz Şubat ayında mahalledeki trafik ışığının sebepsizce aniden yıkılması üzerine başlatılan araştırma sonucunda faillerin mahallenin evcil hayvanları olduğu ortaya çıktı.

Japonya'da trafik ışıkları yaklaşık 50 yıl dayanacak şekilde üretiliyor. Suzuka şehrindeki trafik ışığının 23 yılda yıkılması üzerine yapılan araştırmada ışığın dibinde normalden 42 kat üre tespit edilirken olaya bu durumun neden olduğu belirtildi.

Trafik yönetimi ve kontrol bölümünde görev yapan memur Takahashi Koji, "İdrar miktarı çok az olabilir ama bu durum defalarca tekrarlandığında trafik ışığının çökmesine neden olabilir" dedi.

Kaynak: NHK World