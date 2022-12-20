Japonya'da kar yağışı hayatı felç etti: 800 araç mahsur kaldı!

Devlet televizyonu NHK'ye göre, hafta sonundan beri kuzey eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kuzey eyaletleri soğuk hava dalgasının etkisine girerken kar kalınlığı Yamagata'da 2,2 metre, Aomori ve Niigata'da ise 1,8 metreye ulaştı.

Niigata'da bir otoyolda yaklaşık 800 araç mahsur kaldı. Otoyolu açması için Japon Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli bölgeye sevk edildi.

Kyodo ajansına göre, aşırı yağışa bağlı elektrik kesintileri nedeniyle Doğu Japonya Demir Yolları (JR East) bölgedeki seferlerini askıya aldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) hafta boyu sürmesi beklenen yoğun yağışın, Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesine yöneleceğini duyurdu.

Ajans, kar derinliğinin mevsim normallerinden 3 kat daha fazla kaydedildiği kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde çığ riskine karşı uyarılar yaptı.