Japonya'da İmparator Naruhito'nun doğum günü kutlamaları başladı
Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito'nun 63. doğum günü kutlamaları kapsamında başkent Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda tören düzenlendi.
Japonyanın 126. İmparatoru Naruhito'nun 63. doğum günü kutlamaları kapsamında başkent Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda tören düzenlendi
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Törene katılmak isteyen çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla sokaklarda görüntülendi
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İmparatorluk Sarayı'nın çevresini binlerce kişinin doldurduğu görüldü
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Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan 2019'da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs 2019 itibarı ile teslim almıştı. Japonya’nın 126. İmparatoru Naruhito 2019 yılında törenle 'kasımpatı' tahtına çıkmıştı.
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