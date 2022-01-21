Japonya'da koronavirüs ilaç deneklerine 37.000 Lira

Haber Merkezi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Clinical TrialsTokyo (CTT) isimli bir araştırma laboratuvarı, koronavirüse karşı üretilen bir ilacın geliştirme sürecinde gönüllü olacak deneklere 327.000 Japon yeni (yaklaşık 39.000 Türk lirası) ödeme yapıyor.

Klinik, verdiği ilanlarda gönüllüleri 28, 31 Ocak veya 3 Şubat tarihlerinde araştırma merkezine çağırıyor.

Yapılacak değerlendirme sonrası denek olacak gönüllülere 327.000 Japon yeni, görüşmeye gelen ancak şartları karşılamayanlara ise 5.000 Japon yeni (yaklaşık 590 Türk Lirası) ödenecek ve ücretsiz sağlık kontrolü hediye edecek.

Denek olarak seçilecekleri klinikte 9 günlük konaklamalı bir serüven bekleyecek.