Japonya'da Hz. İsa ve Buda’yı çizgi roman ve film yaptılar, satış rekorları kırıyorlar
Japonya'da anime ve manga çılgınlığı yeni bir boyut kazandı. Hz. İsa ve Buda’yı çizgi roman ve film yaptılar, satış rekorları kırıyorlar
Japonya’da bir yayınevi tarafından çıkarılan “Saint Young Men” isimli manga dizisi satış ve izlenme rekorları kırıyor.
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Çizgi roman ve TV anime dizisi olarak yayınlanan “Saint Young Men” Hz. İsa ve Buda’yı anlatıyor.
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Hikaru Nakamura tarafından yazılan ve çizilen manga dizisi Tokyo'da bir apartman dairesinde oda arkadaşı olarak yaşayan Hz. İsa ve Buddha'yı anlatıyor.
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Dizi, Japonya'da modern dünyayı deneyimlemeye çalışan Hz.İsa ve Buda'nın hayatından kesitler yansıtıyor.
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