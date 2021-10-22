Japonya'da genel seçim öncesi siyasi atmosfer

Japonya'da yarışın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) arasında geçmesi bekleniyor. LDP piyasa yönelik liberal söylemleri ve ılımlı bir dış politika vaadiyle kampanya yürütürken CDP ise kampanyasını düşük gelir gruplarına her alanda devlet desteği içeren sol- sosyal demokrat bir çizgiye oturttu.

Seçim 31 Ekim'de

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışının kampanya dönemi 30 Ekim gecesi son bulacak. Şuugiin'deki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek. 1051 adayın yarışacağı seçimlerin sonucunda 233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek.

Diğer partilerden Komeito, Japonya Komünist Partisi (JCP), Nippon Ishin ile Halk İçin Demokratik Parti (DPP) de milletvekili sayısını artırmayı hedefliyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin yaklaşık 3 bin seçmenle telefon yoluyla yaptığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 56'sı sandığa gidip oy kullanacak.

İşte kampanya döneminde öne çıkan LDP ve CDP dahil 6 siyasi partinin izlediği politika ve Japon halkına yönelik taahhütlerini derledi.

Kovid-19

LDP yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar ağız yoluyla alınan Kovid-19 ilacının yaygın kullanımının teşvik edilmesini vadediyor.

Kadınlara, çocuklu ailelere ve düzensiz işçilere mali destek sağlayacak LDP, salgına karşı daha sert tedbirlere imkan verecek "yetki güçlendirmesi" için kanun düzenleyecek.

CDP salgın kontrolünde merkezi otorite oluşturma amaçlı doğrudan başbakanlık bünyesinde karargah kuracak.

Hacmi 30 trilyon yeni (262 milyar dolar) aşacak ek bütçe hazırlayacak CDP, düşük gelirli hanelere kira ile yıllık 120 bin yen nakit desteği sağlayacak.

CDP ülkeye tüm denizaşırı girişlere en az 10 gün süreyle karantina uygulanmasını zorunlu hale getirecek.

Komeito, yerel üretim aşı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesini hızlandırmak için yasa hazırlayacak.

JCP, PCR testi ile Kovid-19 aşısını herkese ücretsiz hale getirecek ve hastane yatak kapasitelerine ilişkin bütçeleri iki katına çıkaracak.

Kamu sağlığı ve araştırma enstitülerinin bütçelerini de artıracak JCP, yıllık geliri 10 milyon yenden (87 bin dolar) az kişilere 10 bin yen nakit desteği verecek.

Nippon Ishin, geçici sağlık tesislerinin sayısını artıracak, 3. doz aşı desteği sağlayacak ve aşı pasaportunu yaygınlaştıracak.

DPP evde ücretsiz antikor kokteyli ve test uygulayacak, 100 bin yen nakit dağıtımını kapsayan 50 trilyon yen değerinde acil ekonomik paket uygulayacak

Ekonomi ve vergilendirme

LDP, parasal genişleme, esnek mali canlandırma ve büyüme stratejileri uygulayacak, ücretleri artırmak isteyen firmalara vergi desteği sağlayacak.

CDP geçici olarak tüketim vergisini yüzde 5'e indirecek ve yıllık geliri 10 milyon yenden az olan kesimden alınan gelir vergisini düşürecek.

Şirketlere ödenek sağlayıp saatlik asgari ücreti 1500 yene çıkaracak CDP, varlıklı ve mega şirketlere yönelik tercihli vergi uygulamasını revize edecek.

Komeito, yeşil ve dijitalleşen toplum ile insan kaynakları yatırımlarıyla ekonomik büyüme, istihdam ve gelir düzeyini artıracak.

JCP, tüketim vergisini yüzde 5'e indirecek, salgından etkilenen işletmeleri bu vergiden muaf tutacak, büyük işletmeler için tercihli vergi uygulamasını feshedecek.

Nippon Ishin yaklaşık 2 yıl boyunca tüketim vergisini yüzde 5'e düşürecek.

DPP ise ekonominin canlandırılması için 150 trilyon yen hacimli sert mali politikalar uygulayacak.

Dış politika, güvenlik ve anayasa

LDP, Japonya-ABD ittifakı temelinde Tayvan'ın 11 üyeli serbest ticaret anlaşması TPP'ye dahil edilmesini destekleyecek.

Balistik füzeleri yabancı bölgede engelleyebilecek inisiyatifleri teşvik edecek LDP, savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sinin üzerine çıkaracak.

CDP, Japonya-ABD ittifakı temelinde komşu ülkeler dahil çok taraflı iş birliklerini geliştirecek. Tartışmalı Senkaku Adalarını savunmak adına bölgede Japonya Sahil Güvenliğini güçlendirecek CDP, Okinawa'da ABD'ye ait Futenma Hava Üssü'nün eyalet içindeki taşınma planını durduracak

Komeito, 1947 Anayasası'nın "Japonya'nın uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde 'saldırmazlık' anlayışına bağlı kalacağını" beyan eden 9. maddesinin korunmasını savunacak.

JCP, Japonya-ABD güvenlik anlaşmasını feshederek, iki ülke arasında eşit esaslara dayanan dostluk anlaşması imzalanmasını destekleyecek.

Nippon Ishin, GDP'nin yüzde 1 seviyesindeki savunma harcamaları kotasını kaldıracak, anayasaya serbest eğitim, hükümet reformu gibi hükümleri ekleyecek.

DPP, Japonya-ABD ittifakı temelinde, insan haklarının korunması için anayasanın değişen çağa göre revize edilmesini savunacak.

Enerji

Enerji sahasında LDP, 2050'ye dek sıfır karbon salınımı hedefi doğrultusunda, 2011 sonrası durdurulan nükleer santrallerin yeterli tedbirler gözetilerek yeniden hizmete alınması ile elektrikli araçların teşvik edilmesini savunuyor.

CDP, sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 55 düşürülmesini planlarken, nükleer santral politikasından vazgeçmeyi, yeni santral inşasına izin verilmemesini hedefliyor.

Komeito, yenilenebilir enerjinin ülkenin ana enerji kaynağı olmasını, toplam elektrik üretim oranını yılda yaklaşık yüzde 2 artırmayı hedefliyor. "Sıfır nükleer santral" politikasına sahip Komeito, yeni tesis inşasına ise karşı çıkıyor.

JCP kömür ve nükleer santral sayısını sıfıra indirmeyi ve elektrik üretimini yüzde 50 düzeyinde yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi savunuyor. Parti, karbon salınımını 2030'a dek yüzde 50-60 düşürmeyi hedefliyor.

Nippon Ishin, nükleer santrallerin aşamalı olarak devreden çıkarılmasını ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılmasını savunuyor.

DPP ise yeni nükleer santral inşasına izin vermeyeceğini ve halihazırda santrallere uygulanan 40 yıllık işletme süre sınırını uygulayacağını belirtiyor.