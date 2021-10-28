Japonya'da eski başbakanın 83 milyon maskesi depoda çürüyor

83 milyon kullanılmayan 'Abenomask' Japonya'da depoda kaldı

Japonya'da eski başbakan Shinzo Abe'nin kullanmasıyla popüler olan ve halka dağıtılmak amacıyla milyonlarca adet üretilen bez maske "Abenomask"'ların talep görmemesi dolayısyla yüksek maliyetli bir özel bir depoda tutulduğu belirtildi.

Japonya hükümeti pandeminin başında yaşanan maske sıkıntısı döneminde “Abenomaks” adıyla ürettirilen maskeleri her eve iki adet olmak üzere ücretsiz dağıtmayı planlamıştı.

Burnu ve ağzı zar zor kapatan bir maske olan "Abenomask" , cerrahi maskelerdeki üretim sıkıntısı sona erince talep görmedi.

Maskelerin depoda çürümeye başladıkları belirtiliyor.

Japonya Kabine Başkan Yardımcısı Yoshihiko Isozaki düzenlediği basın toplantısında , şu anda depoda değeri 11.5 milyar maskenin depolarda tutulduğunu ve sadece geçtiğimiz Ağustos-Mart ayları arası depolama maliyetinin 600 milyon yen olduğunu söyledi.

Japonya'da koruyuculuğu büyük tartışma yaratan Abenomask'lar konusunda hükümet uzun süre ısrar etmişti.