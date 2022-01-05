Japonya'da artık otomatlarda "kutuda aşk" satılıyor
Otomatları ile ünlü Japonya'da ilginç bir ürün daha piyasaya sunuldu. Artık, otomatlardan "aşk" da satın alabiliyorsunuz.
Japonya, yemekten, içeceğe ve kıyafete kadar her türlü ihtiyacınızı otomatlardan karşılayabileceğiniz bir ülke.
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Ülkenin her köşesinde farklı bir ürünün otomatına rastlamanız mümkün.
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Japonya'da 50 Yen (yaklaşık 5,5 TL)'e kadar konserve gıda ve içecek alabileceğiniz otomatlar bulunuyor.
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Japonya'da otomat sektöründe ilginç bir ürün daha piyasaya sunuldu. Artık, otomatlardan "aşk" da satın alabiliyorsunuz.
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